Жителям Башкирии не заплатили за строительство школы в ЛНР

Два жителя Башкортостана обратились к главе региона Радию Хабирову в соцсетях. Они сказали, что не получили зарплату после строительства школы в городе Петровский Луганской области, пишет «7*7».

Мужчины рассказали, что работали на восстановлении школы №22. Зарплату им обещали выплатить до 10 сентября. Но деньги не выдали.

По словам строителя Сергея Пояркова, в ЛНР он уезжал с несколькими рабочими по заданию администрации Стерлитамакского района. После работы ему заплатили 15 тысяч рублей, остальное должны были отдать по возвращении. Другим рабочим выдали по 30 тысяч рублей.

Еще один рабочий — Салават Давлетбаев — поехал в Луганскую область с бригадой из Баймакского района. Всего их было шестеро. Деньги ему выплатили только после обращения к главе региона. Он также рассказал журналистам, что всех отправляли в «командировку» по указу главы района.