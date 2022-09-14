На Цветкову* написали 200 доносов с требованием привлечь ее за «распространение порнографии»‎

На художницу из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову* гомофобные активисты написали около 200 доносов: они требуют привлечь ее к ответственности за распространение порнографии. По этому делу ее уже оправдали, но прокуратура подала апелляцию.

Как сообщили сторонники активистки, доносы поступили в различные инстанции. Подключилась к ним и ПДН МВД: с их помощью появилось самое первое дело Юлии. Тогда полиция нашла пропаганду нетрадиционных ценностей в фестивале «Цвет Шафрана»‎ и спектакле молодежного театра «Мерак»‎ «Голубые и розовые»‎. Постановка Цветковой рассказывала о стереотипах в отношении женщин и мужчин. Сторонники Юлии уточнили, что ПДН МВД нашла порнографию и в проекте «Женщина не кукла»‎: в этом паблике Цветкова публиковала бодипозитивные рисунки.

Сейчас активистку снова планируют привлечь за распространение порнографии.

«Три с половиной года назад, когда на допросе Юли в ПДН впервые прозвучало слово «порнография»,‎ все посмеялись, потому что это казалось полнейшим абсурдом. Невозможно завести дело о порнографии на рисунки. Оказалось, что возможно. Про второе уголовное дело поговаривали с 2020 года, но каждый раз все сходились в мысли, что нет, не может быть два раза одного и того же. Или может? Самое подлое, что остается только ждать»‎, — написали сторонники художницы.

*Юлию Цветкову Минюст России считает «иностранным агентом»‎.