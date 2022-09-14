Армения обвинила Азербайджан в обстрелах населенных пунктов

Минобороны Армении сообщило, что ночью 14 сентября войска Азербайджана обстреляли Джермук и Верин Шоржа. Обстрел вели из артиллерии, крупнокалиберного оружия и минометов, использовался также беспилотник.

«Ночью ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжала оставаться напряженной. В частности, противник применил беспилотники в направлении Джермука», — цитирует заявление ведомства «Коммерсант».

Армянская сторона сообщила, что предпринимает ответные действия. Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах из минометов и артиллерийских орудий. По словам министерства, их позиции в Кельбаджарском и Лачинском районах до сих пор обстреливаются, добавил «Вот так».

Вчера ночью азербайджанские войска обстреливали Соток, Горис и Джермук. По словам азербайджанской стороны, поводом стала провокация армянских войск — якобы они заминировали пути снабжения армии. Армения сообщила о 49 погибших в результате конфликта. Со стороны Азербайджана погибших около 50 человек, пишут «Ведомости».

Франция объявила, то созывает заседание Совбеза ООН по конфликту между Азербайджаном и Арменией. Миссия ОДКБ планирует отправиться в зону конфликта, чтобы оценить обстановку, пишет «Интерфакс».