В Грузии допускают возможность референдума о войне с Россией

Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе предложил провести референдум о том, хотят ли граждане войны с Россией. Брифинг прошел 13 сентября, сообщает «Коммерсант».

«Пусть народ скажет, хочет ли он открытия второго фронта в Грузии против России»,— сказал Кобахидзе.

Он пообещал также, что власти будут действовать так, как скажет народ, который, по его словам, должен внести «ясность, согласен ли он с высказываниями украинских политиков о необходимости вовлечения Грузии в войну или с позицией властей своей страны».

Грузию с первых дней боев в Украине призывали открыть второй фронт в Абхазии и Южной Осетии. Накануне член Верховной рады Украины Федор Вениславский посоветовал Грузии «предпринять конкретные шаги по освобождению Абхазии и Южной Осетии».

Власти Южной Осетии, на фоне этих сообщений, неоднократно говорили о планах провести референдум о присоединении к России, но после выборов и смены руководства назначенный плебисцит отменили.