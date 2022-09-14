В Госдуме предлагают ввести пожизненные сроки за госизмену

Первый замглавы комитета по безопасности Андрей Луговой предложил ужесточить наказание за госизмену до пожизненного срока лишения свободы, пишет РИА Новости. Подобные идеи он высказывал в январе 2022 года. Теперь законопроект готовы внести в Госдуму в ближайшее время.

Луговой посетовал, что сейчас, по Конституции, нельзя лишать гражданства. Тут же он напомнил, что в советские времена изменникам родины полагался расстрел.

«Обращаю внимание, что в советские времена у нас за предательство — буду говорить понятным для всех языком — полагался расстрел. Что и использовалось. В 90-е годы, учитывая либеральный подход в целом по стране, это стало считаться анахронизмом. Было принято решение смягчить наказание», — сообщил Луговой.

В последние годы по статье «госизмена» проходят в том числе журналисты и ученые. Иван Сафронов был признан виновным по двум эпизодам госизмены, за что суд назначил ему наказание в 22 года лишения свободы.

Также в «госизмене» подозревают ученых из Новосибирска, которые работали в том числе в Китае. Одного из «подозреваемых» — Дмитрия Колкера — забрали прямо из больницы, где он проходил поддерживающую терапию от рака 4 стадии. Суд не нашел препятствий для помещения его в СИЗО, где он скончался на третий день.