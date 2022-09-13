Шольц в телефонном разговоре призвал Путина к мирному урегулированию конфликта в Украине

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как сообщили в пресс-службе правительства ФРГ, беседа была посвящена конфликту в Украине и необходимости его дипломатического урегулирования.

Продолжительность беседы составила полтора часа. Шольц в телефонном разговоре с Путиным призвал Кремль к прекращению огня в Украине, выводу российских войск и уважению суверенитета и территориальной целостности страны. Глава немецкого правительства подчеркнул, что любые дальнейшие шаги России по аннексии не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах.

Канцлер ФРГ также коснулся ситуации вокруг Запорожской АЭС. Он напомнил Путину о необходимости обеспечить безопасность на атомной электростанции, призвал избегать любых шагов по эскалации конфликта, а также потребовал немедленно выполнить рекомендации МАГАТЭ.

Шольц и Путин также обсудили мировой продовольственный кризис. Глава немецкого правительства отметил важность Зернового соглашения и призвал российского лидера продолжать выполнение соглашений в полном объеме.