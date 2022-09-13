202-й день боев: главное

На ежедневном брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что возможность массовой мобилизации в России не рассматривается, пишет «Интерфакс». Песков уточнил, что такие призывы звучат от блогеров. Тех, кто критикует действия Минобороны из-за отступления, названного в министерстве «перегруппировкой сил», Песков призвал быть осторожнее.

«Что касается иных точек зрения и критически настроенных точек зрения, до тех пор пока они остаются в рамках действующего законодательства — это плюрализм. Но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма и весьма аккуратным», — цитируют Пескова «Вот так».

В Пентагоне назвали впечатляющими успехи украинского контрнаступления. Представитель ведомства Джон Кирби отказался оценивать площади занятых ВСУ территорий, но он отметил, что США продолжат помогать Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождено около 6000 квадратных километров. К вечеру замминистра обороны Украины Анна Мало добавила, что за неделю в Харьковской области освобождено около 3800 квадратных километров, больше 300 населенных пунктов, в которых живет около 150 тысяч человек, передает ее слова DW*.

Российское Минобороны не комментирует вывод войск. В ведомстве сообщили о «массированных огневых ударах по подразделениям ВСУ на всех операционных направлениях».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен представили рекомендации по гарантиям безопасности для Украины. Киев призывает создать Киевский договор безопасности, объединяющий Украину и страны-гаранты. Союзники будут поддерживать ВСУ, помогать украинской оборонной промышленности, в том числе инвестициями. Санкции против России отменять не будут — они станут невоенными гарантиями. Участвовать в договоре, по плану Киева, могут США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. Возможно, к ним присоединятся Япония и Южная Корея. После Украина сможет вступить в НАТО: нейтралитета Киев придерживаться не будет, и это решение — суверенный выбор страны.

«Мы должны сделать так, чтобы лозунг «Можем повторить» вызвал у россиян приступы паники и плохие воспоминания. Чтобы они отвечали на него только «Никогда снова». Для этого нам нужна военная мощь, достаточно крепкая, чтобы отбить у русских желание реванша», — отметил Ермак.

В России уже отреагировали на документ: экс-президент Дмитрий Медведев посчитал их прологом к третьей мировой войне. Он также усомнился, что кто-то даст гарантии «украинским нацистам».

ВВС сообщила, что при отступлении российские военные оставили сотни единиц техники в Харьковской области. Некоторых редких и новейших технологичных образцов российские войска лишились впервые. Военные эксперты насчитали среди трофеев ВСУ целую танковую роту, редкую радиолокационную станцию и комплект беспилотников «Орлан-10» с документацией. Трофеем стал и военный набор систем наблюдения и связи — комплекс-разведки ПСНР-8 Р для артиллерии. Брошенными оказались и танки, системы ПВО и ракеты к ней, артиллерийские установки. Украинские соцсети уже отреагировали мемом о «российском ленд-лизе».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал бои в Украине запрещенным словом «война».

«Чем специальная военная операция отличается от войны? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы прекратить не можете, она заканчивается либо победой, либо поражением. Я вас подвожу к мысли, что идет война, и проиграть ее мы не имеем права. Сейчас не паниковать. Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы», — процитировали Зюганова журналисты DW*.

Чуть позже в пресс-службе КПРФ опровергли его предложение о мобилизации. В партии отметили, что Зюганов говорил в первую очередь о мобилизации экономики, политической системы и ресурсов России перед лицом нависшей угрозы. Тех, кто распространил новость о мобилизации, в партии назвали провокаторами, которых надо казнить.

«Вот так» рассказал, что по данным украинской разведки, Россия пыталась купить у Таджикистана боеприпасы к советским артиллерийским системам. Ранее сообщалось, что оружие Москва закупает в Иране и Северной Корее. При этом сегодня украинские военные сообщили, что сбили первый беспилотник из Ирана.

Разведка Британии пишет, что из Харьковской области вышли части 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. Эти соединения понесли тяжелые потери на начальном этапе боев и были полностью перегруппированы. Эта армия была одной из самых престижных в России: военнослужащие должны были оборонять Москву и наносить контрудары при конфликте с НАТО. Вероятно, России потребуются годы, чтобы восстановить этот потенциал.

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что боевой дух российских войск серьезно подорван украинским контрнаступлением. В 15 километрах от Херсона российские военные отошли от линии фронта, войска ДНР покинули Киселевку и отошли к Днепру. Этот населенный пункт важен для снабжения армии как по железной дороге, так и по автодорогам. Вывод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность защищать северо-западные окраины Херсона. Минобороны России, по данным ISW, приостановило отправку в Украину добровольцев. Из-за недавних потерь и недоверия к российскому военному командованию многие добровольцы отказались участвовать в боях.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».