«Мемориал»* признал политзаключенными еще трех сторонников Навального**

Проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал»* признал политзаключенными еще трех сторонников оппозиционного политика Алексея Навального** — Рустема Мулюкова, Вадима Останина и Даниэля Холодного. Их обвиняют в участии в «экстремистском сообществе» (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ).

«Проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал»*, руководствуясь международными критериями, считает Рустема Мулюкова, Вадима Останина и Даниэля Холодного политзаключёнными», — говорится в заявлении проекта.

Кроме того, «Мемориал»* признал Егора Бутакова (экс-координатор штаба Навального*** в Архангельске), Виолетту Грудину (экс-координатор штаба Навального*** в Мурманске), Алексея Ворсина (экс-координатор штаба Навального*** в Хабаровске), Романа Рубанова (бывший директор ФБК****), Захара Сарапулова (экс-координатор штаба Навального*** в Иркутске), Ксению Фадееву (экс-координатор штаба Навального*** в Томске), Леонида Фатеева (бывший заместитель Фадеевой) и Ольгу Школину (бывший волонтер штаба Навального***) — незаконно преследуемыми по политическим мотивам.

«Мы считаем, что их преследование — часть репрессивной кампании, направленной на полное уничтожение оппозиции в России», — указал «Мемориал»*.

Проект потребовал немедленно освободить всех политзаключенных, которые проходят по уголовному делу об «экстремистском сообществе» Навального**, а также прекратить уголовное преследование фигурантов этого дела, остающихся на свободе.

*«Мемориал» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

**Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности» или «терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».

***Штабы Навального в России признаны «экстремистскими организациями», их деятельность запрещена.****ФБК признан в России «экстремистской организацией», его деятельность запрещена.