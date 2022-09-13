Медведев назвал «прологом к третьей мировой войне» украинский проект гарантий безопасности

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал проект гарантий безопасности для Украины, который был представлен в Киеве во вторник. Политик назвал его «прологом к третьей мировой войне».

«Киевская камарилья родила проект «гарантий безопасности», которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие «гарантии» украинским нацистам не даст. Это ведь почти то же, что применить к Украине ст. 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора)», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев снова стал угрожать «западным начальникам разных калибров». По его словам, если союзники Украины продолжат «накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений», то «военная кампания перейдёт на другой уровень».

«И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Всё заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон. Нам тоже сильно достанется», — заявил Медведев.

Ранее во вторник глава офиса президента Украины Андрей Ермак и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен представили в Киеве рекомендации по гарантиям безопасности для Украины. Документ разработали по поручению президента Владимира Зеленского.

Украина предлагает своим союзникам гарантировать ей содействие в защите от агрессора. Для этого стране необходимо получить ресурсы на содержание вооруженных сил, способных противостоять армии России, инвестиции в оборонную промышленность, масштабную поддержку оружием и разведданными со стороны союзников, а также совместные военные учения под эгидой Европейского союза и НАТО.

Кроме того, Украина настаивает на том, что странам необходимо согласовать и утвердить «ряд обязательств», взятых группой гарантов вместе с Украиной. Все формулировки должны иметь юридическую силу и быть обязательными к выполнению на основе достигнутых соглашений. Регулировать их будет Киевский договор о безопасности.

Киев также просит союзников воздержаться от отмены санкций против России, пока Кремль не прекратит военную агрессию, не гарантирует, что в будущем не нападет на Украину, и не компенсирует Украине ущерб, нанесенный вторжением.