Детский омбудсмен в Татарстане сочла пропагандой чайлдфри призывы брать из приютов животных

Уполномоченный по правам детей в Татарстане Ирина Волынец в беседе с порталом 116.RU назвала пропагандой чайлдфри баннеры с призывом брать животных из приюта. По ее мнению, если молодая пара решит завести питомца, то о рождении ребенка она уже задумываться не станет.

«У нас есть более важные проблемы, и я не понимаю, почему время тратится на рекламу того, что нужно взять животных из приюта. Но при этом мы не видим плакатов, где изображена счастливая многодетная семья, где написано, что семья — это лучшее место на свете», — пояснила свою позицию чиновница.

Волынец в качестве примера привела молодую пару, которая, увидев такой баннер, решила взять из приюта собаку, но ребенка при этом рожать не стала. По ее словам, у супругов появился «объект», о котором нужно заботиться, а потому они откинули мысли о собственных детях.

Омбудсмен уверена, что молодым парам следует брать животных из приюта лишь после рождения ребенка. Чиновница отметила, что тогда животное не станет для пары заменой ребенку.

Ранее стало известно, что Законодательное собрание Башкирии совместно с депутатами Госдумы подготовило законопроект о запрете на «распространение идеологии чайлдфри» среди несовершеннолетних.

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Они сослались на то, что в настоящее время широкое распространение среди молодежи получила идеология «чайлдфри» — добровольного отказа от рождения детей. По их мнению, данная концепция формирует у детей деструктивное социальное поведение, которое идет вразрез с традиционными ценностями и политикой РФ.