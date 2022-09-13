Россию не пригласили на похороны королевы Елизаветы II в Лондоне

Великобритания не пригласила на государственные похороны королевы Елизаветы II представителей России, Беларуси и Мьянмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в британском правительстве.

Великобритания вместе со своими западными союзниками стремится изолировать Россию и Беларусь от международного сообщества в связи с боевыми действиями в Украине, отмечает Reuters. Военное правительство в Мьянме также стало объектом британских санкций, поскольку Лондон усиливает поддержку общины рохинджа в странах Юго-Восточной Азии.

Ожидается, что на похороны королевы Елизаветы в Лондоне приедут около 500 иностранных высокопоставленных лиц, приглашения были разосланы главам государств большинства стран, с которыми Великобритания поддерживает дипломатические отношения, сообщает Би-би-си.

Множество мировых лидеров, от президента США Джо Байдена до премьер-министров Канады, Австралии и Новой Зеландии, подтвердили свое участие в мероприятии, которое, вероятно, станет одним из крупнейших дипломатических собраний Великобритании за последние годы.



Посольство РФ в Лондоне заявило, что российские официальные лица, в том числе президент Владимир Путин, не планировали принимать участие в протокольных мероприятиях в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II. Причиной тому является плачевное состояние двухсторонних отношений между Лондоном и Москвой, отметили в диппредставительстве.





