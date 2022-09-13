Суд в Петербурге постановил распустить совет МО «Смольнинское», который призвал Путина уйти в отставку

Смольнинский районный суд Петербурга постановил распустить муниципальный совет МО «Смольнинское» якобы из-за того, что тот не проводил оседаний. Об этом в Twitter сообщил муниципальный депутат округа Никита Юферев.

«Муниципальный совет Смольнинское может быть распущен! Судья Смольнинского районного суда Бондарь А.Г. по иску прокуратуры сегодня решила, что наш совет бездействует. Теперь губернатор Санкт-Петербурга решит, разгонять ли нас к чертям или нет. Мы будем обжаловать это решение», — написал он.

Ранее депутаты округа «Смольнинское» в Петербурге обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в отставку. Они сообщили о намерении направить в ближайшее время обращение в Госдуму с предложением обвинить российского президента в государственной измене из-за боевых действий в Украине.



