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Учителей в Подмосковье попросили пожертвовать по 3 тысячи рублей на «трусы и носки» для российских военных

13.09.2022

Деньги нужно было перечислить в фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска»

В подмосковном Подольске учителей попросили перечислить по 3 тысячи рублей на «нужды» российской армии. Директор школа объяснила, что у военных на фронте «нет трусов и носков». Об этом «Важным историям»*  рассказал один из преподавателей.

«Было видно, что директриса, когда говорила об этом, чувствовала себя неловко. Она сказала, что вынуждена это говорить, и понимает нашу озабоченность, но и мы должны понять ситуацию: "Это же наши граждане, наши солдаты"», — рассказал собеседник «Важных историй».

По словам преподавателя, пожертвования перечислила лишь половина учительского состава. Какие именно суммы они согласились перевести, собеседник издания не знает.

Фонд, в который учителей призвали отправить деньги, называется «Культурное развитие молодежи г. Подольска». Администрация города разместила на своем сайте страницу с призывом к местными жителям переводить деньги в эту организацию.

*«Важные истории» Минюст РФ считает «нежелательной организацией».


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