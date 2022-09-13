Учителей в Подмосковье попросили пожертвовать по 3 тысячи рублей на «трусы и носки» для российских военных

В подмосковном Подольске учителей попросили перечислить по 3 тысячи рублей на «нужды» российской армии. Директор школа объяснила, что у военных на фронте «нет трусов и носков». Об этом «Важным историям»* рассказал один из преподавателей.

«Было видно, что директриса, когда говорила об этом, чувствовала себя неловко. Она сказала, что вынуждена это говорить, и понимает нашу озабоченность, но и мы должны понять ситуацию: "Это же наши граждане, наши солдаты"», — рассказал собеседник «Важных историй».

По словам преподавателя, пожертвования перечислила лишь половина учительского состава. Какие именно суммы они согласились перевести, собеседник издания не знает.

Фонд, в который учителей призвали отправить деньги, называется «Культурное развитие молодежи г. Подольска». Администрация города разместила на своем сайте страницу с призывом к местными жителям переводить деньги в эту организацию.

*«Важные истории» Минюст РФ считает «нежелательной организацией».