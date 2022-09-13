Осужденному на шесть лет Мифтахову отказали в условно-досрочном освобождении

Омутнинский районный суд Кировской области отказал в условно-досрочном освобождении аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову. Об этом сообщает «Idel.Реалии»* со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину и жену Мифтахова Елену Горбань.

Свое решение суд объяснил тем, что Мифтахов «проявил себя с отрицательной стороны, нарушая правила внутреннего распорядка». Сотрудники исправительной колонии №17 Омутнинского района Кировской области, где отбывает наказание математик, дали ему отрицательную характеристику.

В кировской ИК-17 Мифтахова поставили на профилактический учет как заключенного, склонного к терроризму, суициду, «нападению на сотрудников» и «употреблению сильно действующих наркотических веществ». Его также обвинили в хранении фотографий в прикроватной тумбочке.

В январе 2021 года Мифтахова приговорили к шести годам колонии по делу о нападении на офис «Единой России». По версии следствия, в январе 2018-го анархисты разбили стекло в помещении партии на Онежской улице в Москве и бросили туда дымовую шашку. В результате инцидента никто не пострадал. Мифтахова обвинили в том, что он передал анархистам шашку, а во время акции был поблизости и следил за обстановкой. Остальные фигуранты получили условные сроки.

*«Idel.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

