В Киеве представили проект гарантий безопасности для Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен представили в Киеве рекомендации по гарантиям безопасности для Украины. Документ разработали по поручению президента Владимира Зеленского.

Авторы документа предлагают создать Киевский договор безопасности — документ о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и страны-гаранты. Украина в качестве гарантов рассматривает США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы. В расширенную группу партнеров также вошли Япония и Южная Корея.

Украина предлагает своим союзникам гарантировать ей содействие в защите от агрессора. Для этого стране необходимо получить ресурсы на содержание вооруженных сил, способных противостоять армии России, инвестиции в оборонную промышленность, масштабную поддержку оружием и разведданными со стороны союзников, а также совместные военные учения под эгидой Европейского союза и НАТО.

Кроме того, Украина настаивает на том, что странам необходимо согласовать и утвердить «ряд обязательств», взятых группой гарантов вместе с Украиной. Все формулировки должны иметь юридическую силу и быть обязательными к выполнению на основе достигнутых соглашений. Регулировать их будет Киевский договор о безопасности.

Киев также просит союзников воздержаться от отмены санкций против России, пока Кремль не прекратит военную агрессию, не гарантирует, что в будущем не нападет на Украину и не компенсирует Украине ущерб, нанесенный вторжением.