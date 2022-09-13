Красноярскую ярмарку книжной культуры отменили из-за необходимости адаптировать ее программу под новые законы

Фонд Михаила Прохорова перенес дату проведения ежегодной ярмарки книжной культуры (КРЯКК) в Красноярске. Свое решение благотворительная организация объяснила «меняющимися законодательными инициативами».

Фонд принял решение изменить свою благотворительную программу, чтобы адаптировать ее под новые законы, следует из сообщения организации на странице «ВКонтакте».

В частности, фонд проверит программы Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК), литературной премии «НОС» (Новая словесность), а также объявления результатов конкурсов «Новый театр» и «Новая роль библиотек в образовании». По этой причине даты проведения всех мероприятий сдвигаются на 2023 год.

«Мы точно знаем, что любовь и искусство вечно. За это стоит бороться, искать и находить пути, но никогда не сдаваться», — добавили в фонде.







