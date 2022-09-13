Не менее 12 медиков сопровождали Путина на ВЭФ в этом году

На Восточном экономическом форумен (ВЭФ) президента России Владимира Путина сопровождали 12 медиков кремлевской Центральной клинической больницы (ЦКБ). В предыдущие годы врачей было меньше, сообщает Русская служба Би-би-си.

По данным издания, столичные врачи прилетели во Владивосток за 10 дней до самого президента. Они сидели на карантине на острове Русский, где проходил форум. Такая практика повторяется из года в год, следует из данных госконтрактов.

Однако изменения в этом году коснулись общего количества сопровождавших Путина врачей. Если в 2018 и 2019 годах с президентом на форум отправилось восемь врачей, в 2021-м — двое, то в этом году их число составило 12 человек. Их проживание обошлось ЦКБ почти в 1 млн рублей.

При этом сопровождение медиков в 2017 году обошлось ЦКБ в два раза дороже, чем сейчас. Сколько специалистов тогда отправилось с Путиным на форум, не уточняется. Но за месяц до этого Путин без объявления причин неделю не появлялся на публике, уточняет Би-би-си.



