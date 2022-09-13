В ходе боевых действий в Украине погиб контрактник из Карелии

В ходе боевых действий в Украине погиб уроженец карельского села Сумский Посад, служивший в звании гвардии страшины. Как сообщает «Север.Реалии»*, речь идет о Дмитрие Литкевиче, который отправился на фронт по контракту.

О смерти Литкевича на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. По его словам, Литкевич служил по контракту старшим стрелком мотострелкового отделения. Об обстоятельствах его гибели губернатор не сообщил, но отметил, что он погиб, «исполняя воинский долг на Украине».

«Маме — Валентине Георгиевне, родным и близким героя приношу глубочайшие соболезнования. Вся Карелия скорбит вместе с вами», — написал Парфенчиков.



*«Север.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом».

