Старшеклассникам в течение всего учебного года будут рассказывать о боевых действиях в Украине в рамках курса истории

Минпросвещения РФ внесло тему о российской военной спецоперации в Украине в курс истории для старшеклассников. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ на фоне общественного резонанса убрало из методичек к классным часам «Разговоры о важном» все упоминания боевых действий в Украине и другие формулировки государственной пропаганды. На это обратил внимание Альянс учителей.

Так, из сценариев к занятиям «Наша страна — Россия», которые прошли 12 сентября среди учеников 5–11 классов, исчезла глава «Патриотизм и специальная военная операция». Этот урок должны были посвятить боевым действиям в Украине и «подвигам» российских военных в Донбассе.

Вместо этого Минпросвещения РФ решило внести тему о боевых действиях в Украине в программу курса истории для старшеклассников. Как следует из документа, детям будут рассказывать о «причинах и следствиях распада СССР, возрождении Российской Федерации как мировой державы, воссоединении Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине». Кроме того, в рамках курса истории школьники также будут изучать «геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему».