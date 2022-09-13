США выдали визы нескольким членам делегации России для участия в Генассамблее ООН

В МИД России сообщили, что часть делегации России, в том числе глава МИД Сергей Лавров, получила американские визы для участия в заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В министерстве ожидают, что и остальные члены группы получат визы, пишет «Интерфакс».

В МИД также сказали, что ждут решение вопросов логистики. «Незаконные санкционные ограничения со стороны США» блокируют логистические вопросы прибытия российских представителей на Генассамблею, заявили в МИД.

77-ая сессия Генассамблеи ООН откроется 13 сентября. С 20 по 26 сентября пройдет неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств стран-участниц.

Российские чиновники не получили визы от США в августе — из-за санкций. При этом глава российского МИД находится в санкционном списке ЕС, Великобритании и США с 25 февраля.