АТОР: девять стран больше не принимают от россиян документы на турвизы

Ассоциация туроператоров России сообщила, что Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от граждан России документы на туристические визы.

С 12 сентября визовый сбор стал дороже — стоимость выросла с 35 до 80 евро, а для детей с 6 до 12 лет цена составит 40 евро вместо 35 действовавших ранее. Срок рассмотрения заявок вырастет до 15 или 45 дней в отдельных случаях. Также усложнится пакет документов. При этом в АТОР уточнили, что эти рекомендации — не обязательны и сейчас идут консультации с национальными ведомствами.

Продолжают оформлять визы гражданам России Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия, Кипр. Однако эксперты рынка говорят, что чем сильнее страна, тем больше спрос на их визы — а значит и сроки рассмотрения документов.