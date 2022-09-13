ВШЭ не продлила договор с преподавателем, который высказывал антивоенную позицию

ОВД-Инфо* сообщило, что в Санкт-Петербурге НИУ ВШЭ «не согласовала» дальнейшую работу в вузе социолога Искандера Ясавеева. Он неоднократно высказывал свою антивоенную позицию, проводил пикеты, писал колонки в СМИ.

В «Вышке» профессор работал два года, был научным руководителем у бакалавров и магистров. С первого дня боев в Украине он публиковал осуждающие колонки в Idel.Реалии*. В феврале социолог получил пять суток ареста за антивоенный пикет с плакатом «Это война, а не «спецоперация». Нет войне». Арест был по статье о повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

У Ясавеева в августе прошел обыск по делу об «оправдании терроризма» (ст.205.2 УК РФ), как и у двух сотрудников Idel.Реалии* в Казани.

Пока Ясавеев остается на позиции старшего научного сотрудника Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, но он и сам не уверен, что это надолго.

*ОВД-Инфо и Idel.Реалии Минюст России считает «иностранными агентами».