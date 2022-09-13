ООН: около 50 млн человек находятся в рабстве

По подсчетам ООН, в мире 50 млн человек находятся в современном рабстве. С 2016 по 2021 год это число выросло на 25%, 10 млн человек. Под современным рабством, добавили в DW*, подразумевают не только подневольный труд, но и брак по принуждению. В том числе 3,3 млн человек, привлекаемых в принудительному труду — дети, которые подвергаются в том числе сексуальной эксплуатации.

В трудовом рабстве находится 28 млн человек, а в принудительном браке — 22 млн человек. По данным Международной организации труда, больше всего принудительный труд распространен в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 15,1 млн случаев. В Европе и Центральной Азии зафиксировано 4,1 млн человек. В Африке таких 3,8 млн, почти столько же в Северной и Южной Америке — 3,6 млн человек. Меньше всего подобных случаев в арабских странах — 0,9 млн.

Исследователи подчеркивают, что принудительные браки и рабство были зарегистрированы во всех странах мира. Но на государства с уровнем дохода выше среднего приходится более половины случаев подневольного труда и около 25% принудительных браков.

Чаще всего в рабство попадают мигранты, которые всегда более уязвимы для торговли людьми. Работа с соблюдением их прав во многом зависит от национальной политики, правовых рамок работы частного сектора: именно на эту сферу бизнеса приходится подавляющее большинство подневольного труда (86%).

Исследователи отдельно выделили сексуальную эксплуатацию. В структуре принудительного труда на эту область приходится 23% случаев (из 86% в частном секторе).

В 14% случаев занятые принудительным трудом делают это по принуждению государства.

Из 3,3 млн детей, которые работают подневольно, больше половины подвергаются сексуальной эксплуатации в коммерческих целях.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».