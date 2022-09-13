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#Новости

В Подмосковье задержали топ-менеджера авиазавода по подозрению в госизмене

13.09.2022

По версии следствия, он передал Украине фото чертежей деталей авиатехники

В ФСБ рассказали о задержании в Подмосковье директора по качеству авиационного завода. По версии следствия, он передал в Украину фотографии чертежей авиадеталей. Возбуждено дело о госизмене, пишет «Интерфакс». 

Следствие установило, что подозреваемый имел допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно». Он сфотографировал на телефон фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники и передал снимки гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода.

Уголовное дело возбуждено по статье «государственная измена» (275 УК РФ). Подозреваемый арестован. 



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