В Подмосковье задержали топ-менеджера авиазавода по подозрению в госизмене

В ФСБ рассказали о задержании в Подмосковье директора по качеству авиационного завода. По версии следствия, он передал в Украину фотографии чертежей авиадеталей. Возбуждено дело о госизмене, пишет «Интерфакс».

Следствие установило, что подозреваемый имел допуск к технической документации с грифом «совершенно секретно». Он сфотографировал на телефон фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники и передал снимки гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода.

Уголовное дело возбуждено по статье «государственная измена» (275 УК РФ). Подозреваемый арестован.