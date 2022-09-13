Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 49 армянских военных в боях на границе с Азербайджаном. Со стороны Азербайджана информации о погибших не поступало, пишет ТАСС.

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ТАСС со ссылкой на азербайджанское агентство Trend сообщило о режиме прекращения огня на границе Азербайджана и Армении. Накануне обстановка в приграничных районах обострилась.

«После предпринятых вооруженными силами Азербайджана ответных мер стороны договорились о прекращении огня с 09:00 по местному времени. При этом армянская сторона нарушила эту договоренность, однако с 09:15 режим прекращения огня все же был установлен», — сообщило агентство.

Министр обороны Армении Арам Торосян вчера сообщал, что после провокаций Азербайджана началась перестрелка. Минометные и артиллерийские обстрелы велись в том числе по гражданской инфраструктуре городов Горис, Сотк, Джермук. Данные о потерях еще уточняются, сообщила ВВС, но погибшие есть с обеих сторон.

Азербайджан в свою очередь обвинил Ереван в диверсии на на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях. По версии Баку, вооруженные силы Армении заминировали пути снабжения азербайджанской армии.

Приграничные столкновения происходят регулярно, несмотря на подписанное в 2020 году мирное трехстороннее соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией. Согласно документу, Азербайджану вернулись районы вокруг Карабаха и историческая столица региона Шуша. Российские миротворцы находятся в Карабахе и контролируют линию соприкосновения.