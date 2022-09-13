«Важные истории»*: в регионах выделили миллиарды на выплаты отправленным в Украину военным

Журналисты «Важных историй»* выяснили, что после поручения Владимира Путина региональные власти спешно выделили около пяти миллиардов рублей на поддержку военных, участвующих в боях в Украине. Но эксперты не уверены, что региональные бюджеты действительно смогут нести такие расходы, а значит добровольцам, скорее всего, никаких компенсаций не достанется.

Всего на компенсации за ранение, выплаты семьям погибших, разовые выплаты для контрактников составили 4,8 млрд рублей в 33 регионах. Набор льгот и выплат при этом различается от региона к региону.

Самая большая статья расходов — 4,2 млрд рублей — компенсации семьям погибших. Израсходовано из этой суммы 85% средств. Это говори о том, что число погибших может быть значительно выше. Так, по подсчетам журналистов, в Московской области это число, вероятно, как минимум в 1,5 раза больше: если учесть компенсацию в три миллиона на семью, в том время как на эти цели израсходовали 198 млн. Публично сообщалось о 47 погибших из Московской области, но с учетом цифр их может быть 66.

Есть регионы, где средств выделили меньше, чем известно погибших в регионе. В Саратовской области подтверждена смерть 122 военных. Но власти выделили 34 млн рублей, которых хватит на 34 семьи.

По мнению военного эксперта Павла Лузина, эти цифры не отражают реальности но показывают, что региональные власти хотят угодить центру.

«Это бюрократическая имитация, никакой системной работы за этим не стоит. Региональные власти пытаются как-то выслужиться, но сами не понимают как. Они просто думают, что бы такого сделать, чтобы в Кремле похвалили. Губернаторы смотрят друг на друга и повторяют: все побежали и я побежал», — считает Лузин.

Заложенные расходы на выплаты «добровольцам» журналисты нашли в 13 регионах. На это выделили 368,3 млн рублей. Но пока потрачено около 132 млн рублей. Это может говорить о том, что люди не хотят заключать контракт и становиться «добровольцами».

Почти все заложенные средства потратили на добровольцев в Калмыкии — планировалось 990 тысяч рублей, а потрачено 960 тысяч рублей. В регионе на человека положена выплата в 30 тысяч рублей, значит привлечь удалось 32 человека. Перевыполнила план по набору контрактников Орловская область — вместо предусмотренных 10 млн рублей регион потратил 14 млн рублей. Этих денег достаточно для выплат 142 контрактникам.

В нескольких регионах были жалобы на задержки выплат. По мнению Лузина, все обещанные выплаты вряд ли дойдут до получателей.

«Ни один контрактник не может получать больше денег, чем другой. Такие перекосы невозможны, они деморализуют. Представьте себе: сидят военные на позициях с февраля — те, кто выжил и остался с руками и ногами. Они получают в лучшем случае 120 тысяч. И тут к ним приходит доброволец, который ничего не умеет, все забыл, а ему заплатили в три раза больше. Либо регионы не выплатят деньги и это вранье, либо эти деньги просто не попадут в руки к добровольцам: их отберут сослуживцы и офицеры», — считает эксперт.

Расходы на поддержку военных будут расти с затягиванием боев. Для региональных бюджетов это серьезная проблема. Скорее всего придется сокращать расходы по другим направлениям, увеличивать резервные фонды субъектов, из которых также могут финансировать такие расходы. Но есть и третий вариант: по мнению Лузина, власти могут просто собрать деньги с бюджетников.

«Уже есть случаи, когда им предлагали оформить добровольный взнос на помощь детям Донбасса из своей зарплаты. Здесь первопроходцем был Рамзан Кадыров, когда с зарплат всех чеченцев процент уходил в фонд Ахмата Кадырова. Сейчас эта практика будет расширяться, потому что денег у бюджетов немного», — считает эксперт.





*«Важные истории» российский Минюст считает «нежелательной организацией».



