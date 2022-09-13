Киев планирует судить учителей, которые приезжали на занятые российским войсками территории

В Украине планируют судить учителей, которые приехали в страну обучать детей по российским программам. Как рассказала вице-премьер страны Ирина Верещук, сейчас они задержаны. По данным «Вот так», их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны.

«Мы много раз предупреждали российских граждан, которые согласились приехать на территорию Украины и осуществлять здесь запрещенную законом деятельность. Конечно, меру наказания им определит суд, однако на территории нашего государства еще находится определенное количество российских граждан, которые приехали на временно оккупированные территории и точно понесут наказание, если не покинут нашу территорию безотлагательно», — сказала Верещук.

Наказание по статье о нарушении законов и обычаев войны может составить от 8 до 12 лет лишения свободы. Учителя при этом не попадают в категорию военнопленных, а значит их не будут обменивать.