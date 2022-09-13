CNN: в Белом доме назвали впечатляющими успехи украинского контрнаступлении

CNN сообщили, что представитель Пентагона Джон Кирби назвал впечатляющим успехи украинского контрнаступлении. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в сентябре удалось освободить около 6000 квадратных километров территории страны на востоке и юге.

В Белом доме пока не уверены, что нынешние успехи Киева — поворотный момент на полях сражений.

«Что мы собираемся делать, так это продолжать обеспечивать их инструментами и возможностями, которые им необходимы для продолжения успеха», — добавил Кирби.

Несмотря на данные Зеленского, Кирби не стал оценивать, сколько территории заняли ВСУ. Но по его словам, операции «воздействовали на русских, вынудили их отступить, определенно вынудили их отказаться от территории». Он также добавил, что у российской армии не было сплоченности подразделений, эффективного руководства, был низкий моральный дух.

Отвечая на вопрос, насколько серьезным может быть ответный удар по Владимиру Путину, Кирби сказал, что российскому президенту «все труднее скрывать от российского народа размеры, масштабы и размах своих неудач на Украине».

В российском Минобороны отступление из двух крупных городов на выходных назвали перегруппировкой сил. Однако ФСБ сообщало, что российские военные с семьями уезжают на территорию России.