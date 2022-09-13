Паника в лепрозории

«Сданы Балаклея, Купянск и Изюм. Мы уходим из большей части Харьковской области. Это военная катастрофа» (ТГ-канал Zаставный).

«Объяснить происходящее сейчас на Изюмском фронте я не в силах. Но есть только два варианта: завтра на глазах у всей страны будут арестованы за государственную измену ответственные за провал фронта, или ни один начальник не пострадает. В таком случае все это часть заранее утверждённого плана. Если это и был тот самый план, по которому все цели операции должны быть выполнены, то это плохой план. Не курите его». (ТГ-канал Живов, он же «Наше имя Русь, и призвание наше быть грозою света»).

Картину происходящего в Z-сетках Телеграм-каналов после отступления на Донбассе можно легко писать в сценарий хоррора, который никогда не снимут из гуманистических соображений: пожар в доме для тяжелых инвалидов. Еще вчера все эти люди жили в прекрасной России палеолита. Земля была плоской и стояла на четырех китах, посредине ее стоял Кремль, где стоял Путин, который никогда не спал и даже не писал, а над Путиным был только Бог. И все были русские, потому что только с русскими Бог, и поэтому их все боятся.

Вдруг небеса разверзлись, оттуда заговорил Бог – и заговорил почему-то на украинской мове



«Это уже просто какой то ЗАПРЕДЕЛЬНЫЙ КРИНЖ. Это ведь теперь запомнится навсегда. Эта ассоциация: «***** (слово, обозначающее женский половой орган, а также пушистого северного зверька) – катастрофа - путинский фейерверк» станет мемом, типа как Хрущев и кукуруза, или что Николай собак и кошек стрелял. Но Антуанетта с ее бриошами конечно больше подходит тут. Путин вообще фишку не сечет? Он в своем уме? Да ну ***** (туда, куда и крейсер «Москва»), как в каком то плохом кино, кремлевские как будто специально творят ***** (глупость)» – это написал не матерный Ройзман, а человек, который полгода истекал слюной, рассказывая, как ему приятно, что убивают «укров».

«События на Харьковском направлении с полным основанием можно назвать катастрофой».

«Уже и не поймешь, кто сейчас проводит спецоперацию – еще Россия или уже Украина?»

Странный для нее примирительный тон вдруг взяла Маргарита Симоньян: «В этой ситуации лучшая картина будущего — это общая картина прошлого. Нашего общего прошлого, недавнего. Когда все вместе, когда День Победы, когда парад, когда и русский учат, и украинский. Когда и в кокошниках, и песни поют замечательные и на одном языке, и на другом». Симоньян только осталось предложить самой приехать в Киев в кокошнике и спеть там песню на украинском языке на Майдане – украинцы были бы, наверняка, в восторге.

После всего этого сразу возник вечный вопрос: кто виноват?



Версии посыпались, как из порванной авоськи. Самая первая и всем понятная – измена! В канале депутата Госдумы Евгения Федорова, известного своими полубезумными проектами – вроде возвращения Аляски – 86% респондентов (из почти четырех тысяч) сразу написали, что 90% московского правящего класса — шпионы.

«Договорняк, слив и Стамбул-3?» – дальше не совсем понятно: то ли Шойгу лично договорился с Резниковым о сдаче Харьковской области, то ли Макрон позвонил Зеленскому, потом Путину, то ли Путин сам отправил смс Зеленскому и предложил «договорняк».

Но кто-то даже в Z-вселенной живет гораздо ближе к истине: «Еще раз повторю прямо и открыто. Тувинская Чурка и Пыня-дегенерат главные виновники всего происходящего... Мы потеряли Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Теперь на наших глазах происходит потеря Харьковской области. Зачем все это было начинать, если терпим поражение за поражением? Это не просто тактическое поражение. Это стратегические поражения. Это безумие. В жопу такого главнокомандующего. Пыня – дегенерат и мразь». И ведь даже не поспоришь.

Свой ответ на вечный вопрос уже давно дал l’enfant terrible Z-вселенной Игорь Гиркин, он же Стрелков. Третий день он принимает поздравления от соратников по перу в Z, а также извинения: «Извини, Игорь Иванович, ты все это время был прав», – написал Zаставный, который ровно два месяца назад призывал на голову Гиркина все кары небесные, а также кары от Путина и правоохранительных органов. Молитвы услышали только правоохранительные органы: они задержали Гиркина где-то под Херсоном и провели с ним «профилактическую беседу», вероятно, на тему того, что за нарушение субординации и хамство поотрывают руки-ноги. В Z-вселенной тогда было торжество, сам Гиркин инцидент отрицает.

И тут ВСУ устроило Гиркину его звездный час. При всем при том, что Гиркин безусловный фашист, он фашист умный, как Канарис или Дениц, и уже в самый первый день «спецоперации» объяснял urbi et orbi то, что даже Гитлеру стало понятно только на девятисотый день: это никакая не «спецоперация», а война, а война должна быть тотальной, Totalkrieg.

Как реконструктор, Гиркин знает историю и знает российскую «науку побеждать»: противника надо завалить трупами



Поэтому должен иметься большой набор кандидатов в трупы. Гиркин сразу потребовал всеобщей мобилизации, информационной мобилизации (в смысле, патриотической истерики) и перевода экономики на военные рельсы. Он не стеснялся крыть всеми неприятными словами военное командование РФ и, в первую очередь, министра, которого называет не иначе, как «Фанерный маршал».

Ответов на второй вечный вопрос «что делать?» в Z-вселенной гораздо меньше. Один – очень маловероятный в реализации – говорить правду. «Что действительно нужно, так это наконец-то МО РФ начать признавать свои просчеты и перестать бесить население страны фразой, что «все идет по плану». Решить проблему можно только после ее признания, и это вам скажет любой доктор-нарколог, лечащий наркоманов и алкоголиков». (Нарколог бы с проблемой давно справился, но там все уже очень сильно запущено).

У протоиерея Александра Тимофеева вполне практический ответ – надо помолиться: «Мы пропустили удар. Возможно, это нокдаун. Это не означает, что нужно лежать и пускать слюни… Нужно собрать волю и силы в кулак и биться! Каждый на своём месте и в своей мере, без нытья и обвинений. Если себе места ещё не нашёл – найди! Если не понял, пойми! Помолись и Господь укажет!»

Политолог Алексей Чадаев, как истинное дитя нового века, уже предлагает не молиться, а то, что предлагают и бесчисленные коучи: если реальность вас не устраивает, то измените свое отношение к реальности. «Если попытаться в двух словах описать сущностные причины происходящего сейчас на фронтах, то я бы сказал так: расхлёбываем последствия неуважения к противнику. Противник — крут, серьёзен, мотивирован, вооружён, оснащён и обладает великолепным инструментарием разведки, анализа и управления. Мы же, как я неоднократно говорил, вознамерились «победить мировое зло, не вставая с дивана» — сейчас наблюдаем воочию, к чему приводит такая ‘стратегия’» – спрашивает он. Изменит ли это траекторию ХАЙМАРСов – не совсем понятно, но все равно лучше, чем ничего.

Есть все же и более радикальные предложения. «Вот у нас есть ТЯО (тактическое ядерное оружие – В.Д.). Перекрыть поставки НАТОвского оружия по другому мы не сможем. Без разрушения инфраструктуры мы победить не сможем. Без мобилизации даже просто зайти потом на территорию врага нам нечем», – объясняет Генштабу военкор Владлен Татарский.

Есть и не только тактическое оружие: «А что до Штатов… просто грозить ядерным оружием уже очевидно мало. Пора бы что-то демонстративно испытать, благо полигон (в смысле, Украина – В.Д,) есть». Что будет после этого с Белгородской, Курской, Воронежской и прочими пограничными областями – проблема их жителей, зато испугаются в штате Айова.

Единственный, кто, судя по тону, вполне доволен и у кого есть самый простой ответ на вечный вопрос – это автор автобиографической книги «Черная обезьяна» Захар Прилепин. Его решение – от классиков: «Подайте члену Государственной Думы». Прилепин уже давно обитает в той самой теплой галактике Z-вселенной, где постоянно собирают деньги и где в постах больше, чем текстов, номеров банковских карт, банковских счетов, счетов на сайтах донатов, кошельков биткоинов. Причем карты – от ИП, ЗАО, НКО, просто личные, никаких отчетов никогда не предоставляется, в лучшем случае, там запостят фотографию мешка с колбасой.

Прилепин действует от имени Благотворительного фонда Захара Прилепина, который почему-то зарегистрирован в квартире на шоссе в городе Ижевске. Фонд совершенно непрозрачен, и «благотворительность» там понимается очень широко: от реальной помощи больным донецким детям до помощи их мобилизованным папам – тепловизорами, дронами, снайперскими прицелами и прочими товарами двойного назначения. При таком подходе, Уралвагонзавод, делающий танки, – тоже благотворительная организация.

Как и для всех «благотворителей» по любую сторону фронта, для Прилепина «чем хуже, тем лучше»



Он ведет свой монолог кота Базилио много лет, но сейчас, когда Донецкое отечество в опасности, монолог получается лучше всего. Прилепин грамотно напоминает, что советская армия тоже отступала до Москвы и до Сталинграда, так что все хорошо, но не хватает берцов. «В армии НЕТ тепловизоров, НЕТ бронежилетов, НЕТ средств разведки, НЕТ защищённой связи, НЕТ достаточного количества коптеров, НЕТ аптечек», – постит он, и всем понятно, что надо только перевести деньги Прилепину, как армия сразу победит. Поэтому, наверное, во всей Z-вселенной Прилепин – единственное разумное существо.

Вся эта мерзость переживет войну, чем бы она не кончилась – разумные, полуразумные и совсем неразумные, никто из них, в конце концов, не на фронте. Все они переобуются в воздухе и будут рассказывать, что никогда не хотели «распинать» донецких мальчиков и «внутренне были против». Все это мы уже видели в проклятых для них 1990х, включая плачущих большевиков. Включая Познера, который тоже писал, что «внутренне» он был против афганской войны – хотя ее восхвалял. Американская книга Познера так нагло и называлась «Расставаясь с иллюзиями» (Parting with Illusions) и продавалась неплохо (кстати, где Познер – уже пишет сиквел?)

На любой войне побеждают мародеры. И это кино мы уже видели. Покажут ли другое – большой вопрос.