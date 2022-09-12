В Госдуме заявили о необходимости введения полной мобилизации

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил о необходимости полной мобилизации в России. По его словам, в ином случае страна не сможет достичь «должных результатов».

«Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем. Я говорю о том, что сегодня общество должно быть консолидировано максимально и целеустремлено на победу», — заявил депутат в беседе с порталом URA.RU.

Шеремет отметил, что жители страны должны проявить солидарность с «нашими ребятами, которые находятся непосредственно на фронте».

«Хотя мы говорим, что это спецоперация, но мы видим, что фактически это фронт, где гибнут люди», — заявил парламентарий.

Ранее стало известно, что группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым подготовила законопроект о предоставлении гражданам с тремя и более детьми права на поступление в мобилизационный резерв. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе в понедельник.