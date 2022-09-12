«Медиазона»*: Полиция начала составлять протоколы на избирателей за антивоенные лозунги на бюллетенях

Полиция начала составлять протоколы на избирателей, которые заполнили бюллетени антивоенными лозунгами. Об этом сообщает «Медиазона»*.

Издание обращает внимание на то, что российское законодательство гарантирует право на тайну голосования. Но несмотря на это правоохранительные органы начали искать авторов надписей, а суды — привлекать их к административной ответственности за «дискредитацию» армии.

Одним из таких избирателей оказался 21-летний москвич Лев Карманов. Он принимал участие в голосовании в районе Северное Чертаново. Он нарисовал акварелью на своем бюллетене голубя и написал антивоенный лозунг — у него ушло на это 15 минут. Молодой человек предполагает, что мог обратить на себя внимание членов комиссии: ему запретили опускать бюллетень в урну, заявив, что акварель может повредить устройство.

Как только Карманов вышел из участка, его встретили сотрудники полиции. Они составили на него протокол по статье о «дискредитации» российской армии, а Чертановский районный суд в тот же день оштрафовал его на 50 тысяч рублей.

Судья объяснила свое решение тем, что «голосование является публичным мероприятием», а потому бюллетень — «не является его личным сообщением». При этом российское законодательство гарантирует право на тайну голосования.

Baza также сообщала, то по меньшей мере еще одному москвичу выписали штраф за антивоенный лозунг на бюллетене.

Аналогичная ситуация сложилась и в Великом Новгороде. Там полиция задержала Антона Бочанова — написанный им антивоенный лозунг якобы «было видно в прозрачной урне». На него также составили протокол о «дискредитации» ВС РФ, сообщила «Сибирь.Реалии»*.

Протокол о «дискредитации» армии также составили на 48-летнюю жительницу Кирова Наталью Рябову, сообщил Telegram-канал Baza. Она написала на бюллетене «Путин ***, Слава Украине, Россия будет свободна» и опустила его в урну.

*«Медиазону» и «Сибирь.Реалии» Минюст РФ считает «иностранными агентами».



