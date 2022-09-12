Аксенов пообещал отнимать бизнес и заводить уголовные дела на жителей Крыма за исполнение украинских песен

Назначенный российскими властями глава Крыма Сергей Аксенов пообещал отнимать бизнес и заводить уголовные дела на тех, кто организует и принимает участие в проукраинских публичных мероприятиях. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства», — заявил Аксенов в своем видеообращении.

Аксенов назвал «предательством» скандирование проукраинских лозунгов и исполнение украинских песен на публичных мероприятиях. Он посоветовал тем, «кто поддерживает украинский нацистский режим», покинуть республику и «уехать в ту страну, которую они так любят».