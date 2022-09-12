201-й день боев: главное

ВСУ продолжают контрнаступление. Сегодня украинские военные сообщили, что взято более 20 населенных пунктов за сутки: на северо-востоке освобождено около 3000 квадратных километров территории, а на юге — 500 квадратных километров.

Российские власти молчат: в Минобороны сообщили, что вывод войск из Изюма и Купянска был запланированной перегруппировкой войск.

В Изюме Киев начал оценивать ущерб: по оценкам властей, пишет CNN, разрушено до 80% инфраструктуры, но город планируют успеть подготовить к зиме. Среди мирных жителей есть погибшие — по первоначальным оценкам, больше 1000 человек. Сколько еще людей умерли из-за отсутствия медицинской помощи — пока неизвестно.

Telegram-канал «Можем объяснить» рассказывает, что командование российской армии бежало с фронта. Об этом рассказали попавшие в плен солдаты.

«В период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя. В том числе и командир дивизии полковник Скворцов», — рассказал 19-летний военный из Калининграда Даниил Гудков.

Российские военные массово покидают Луганскую область. Только по данным ФСБ, за сутки из ЛНР в Россию прибыли 17 тысяч человек.

Харьков обесточен. Российские войска атаковали ТЭЦ вчера, в городе восстановили подачу электричества и воды. Но сегодня днем удары повторились. По данным ВВС , один человек погиб, не менее четырех были ранены.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что элитные подразделения снова переброшены в Украину. По его словам, они отдыхали после боев в Мариуполе, Северодонецке, Попасной и Лисичанске. По его словам, отряд «Ахмат» круглосуточно «проводит денацификацию Украины». Скоро эти части покажут результаты, считает Кадыров.

Gulgu.Net сообщил, что заключенных вербуют теперь и сами заключенные. На портале «Гулагу Да» выкладывают видео о службе в Украине. Пока на нем 10 роликов. Арестанты рассказывает о службе по контракту, условиях службы, где «все есть». Сайт стал известен благодаря Евгению Пригожину: он назвал его «интересным, с забавными роликами ГУЛАГУ ДА».

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил уголовными делами за проукраинские песни. Настроения на полуострове меняются: все больше людей поддерживают Киев.

«В информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, распевают националистические песни. Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства», — написал Аксенов. .

Разведка Британии считает, что Россия, вероятно, приказала вывести свои войска со всей территории Харьковской области. В этом секторе остаются изолированные очаги сопротивления, но со среды Украина отвоевала территорию, как минимум вдвое превышающую размер Большого Лондона. На юге возле Херсона Россия, вероятно, изо всех сил пытается перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта. Импровизированный плавучий мост, начатый Россией более двух недель назад, остается незавершенным; украинская дальнобойная артиллерия сейчас так часто бьёт по переправам через Днепр, что Россия не может проводить ремонт поврежденных мостов. Быстрые украинские успехи имеют серьезные последствия для общей операционной схемы России. Большая часть сил в Украине скорее всего вынуждена отдавать приоритет чрезвычайным оборонительным действиям. И без того неполное доверие развернутых войск к высшему военному руководству России, вероятно, еще больше ухудшится.

Институт изучения войны рассказывает о поражении России в Харьковской области. Украинский успех обусловило в том числе поставленное оружие — американские HIMARS.

Потеря Изюма ставит под угрозу первоначальный план российской кампании на этом этапе боев. Кроме того, теперь продвижение русских к Бахмуту или вокруг Донецка не может быть решающим.

Украинское давление в Херсоне в сочетании с быстрым контрнаступлением в Харькове ставит русских перед ужасной дилеммой. России вероятно не хватает резервных сил, чтобы завершить формирование новой линии обороны. Благоразумие потребует, чтобы Россия отвела силы с других участков фронта, чтобы установить оборонительные рубежи дальше на восток.

Президент Владимир Путин может совершить распространенную, но смертельную ошибку, слишком долго откладывая приказ о подкреплении Луганской линии, тем самым ставя под угрозу оборону Херсона или прекращая наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка, вовремя не выдвигая войска в Луганск на позиции для защиты от продолжающихся украинских атак.