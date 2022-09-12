Гладков: при обстреле пропускного пункта в Белгородской области погибла гражданка Украины

По меньшей мере один человек погиб, четверо пострадали при обстреле пропускного пункта в селе Логачевка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гладков.

«К сожалению, не обошлось без жертв — погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены 4 пострадавших с ранениями средней степени тяжести. 3 из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он.

По словам Гладкова, в результате обстрела повреждения получили несколько хозпостроек и частных домовладений, а также автомобили и линии электропередач. Аварийные службы отключили подачу газа и электричества. Власти городского округа обещают восстановить все в максимально короткие сроки.

Об обстреле пропускного пункта в Логачевке стало известно сегодня днем. Гладков обвинил в ударе украинские войска. О взрывах в области также сообщали очевидцы. ASTRA писала, что было несколько прилетов.

По словам Гладкова, над Белгородским районом сработала система ПВО. Поврежден легковой автомобиль в посёлке Комсомольский и осколками повреждена кровля дома в переулке Западный города Белгорода. Жертв и пострадавших нет.