Жители Коми выступили против разработки нефтяной скважины у деревни Новикбож

В Коми жители деревни Новикбож провели массовый пикет с требованием отменить разработку нефтяной скважины компанией «Лукойл». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила депутат Госсовета Коми Екатерина Дьячкова.

«Сегодня в деревне Новикбож прошел пикет «Прекратить обустройство разведочной скважины номер 3р Прохоровского месторождения. Скважина обустраивается в 4 км от деревни в самых красивых и лучших местах — это сосновый бор и озеро Ёрхаты», — написала она.

По словам Дьячковой, в акции приняли участие порядка 40 жителей и гостей Новикбожа. За массовым пикетом следили сотрудники полиции и представители местной администрации. Пикетчики выступили с лозунгами «Лукойл — стоп!», «Мы хотим жить, а не выживать», «Лес — это наши традиции и наша жизнь», «Лукойл! Продаешь душу за нефтедоллары?»

В мае в Новикбоже состоялась встреча местных жителей с представителями администрации Усинска и региональным представительством «Лукойла». Жители деревни высказались против разработки нефтяной скважины, чем вызвали гнев гендиректора компании. Он пригрозил, что не будет трудоустраивать местных и развивать инфраструктуру.

