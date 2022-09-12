Депутаты предложили разрешить родителям с тремя и более детьми поступать в мобилизационный резерв

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым подготовила законопроект о предоставлении гражданам с тремя и более детьми права на поступление в мобилизационный резерв. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе в понедельник.

Законопроект предусматривает внесение поправок в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе».

В настоящее время действующее законодательство не позволяет лицам с тремя и более детьми заключать контракты о пребывании в мобилизационном людском резерве. Необходимость в таких поправках авторы законопроекта объяснили тем, что многие из числа многодетных родителей «хотели бы это сделать».

