Глава МАГАТЭ начал консультации с Россией и Украиной о создании защитной зоны вокруг ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросcи заявил, что начал консультации с Россией и Украиной по созданию защитной зоны вокруг атомной электростанции во избежание повреждений и ядерной катастрофы. С соответствующим заявлением он выступил на пресс-конференции в понедельник, сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что на брифинге для Совета Безопасности ООН несколько дней назад я предложил срочно установить охранную зону ядерной и физической безопасности вокруг станции. Я начал консультации по этой теме с обеими сторонами. Разумеется, с Украиной <...>. И также с Россией, неотъемлемым партнером по переговорам, так как они контролируют объект», — сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил, что для создания такой зоны необходимо соглашение между Россией и Украиной. Вопрос усложняется тем, что стороны «находятся в состоянии военного конфликта». По этой причине МАГАТЭ не сможет добиться полной демилитаризации станции, отметил Гросси. «Я работаю в рамках своего мандата», — добавил он.

Россия и Украина проявляют признаки заинтересованности в вопросе создания защитной зоны вокруг ЗАЭС, подчеркнул Гросси. По его словам, в настоящее время стороны обсуждают «определенные технические характеристики», в частности, радиус зоны, а также присутствие экспертов МАГАТЭ на объекте.

На прошлой неделе Гросси заявил, что провел предварительные беседы с российской и украинской сторонами о заключении соглашения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Тогда же он анонсировал встречу для разработки соответствующего плана. По его словам, стороны «не сказали “нет”».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 6 сентября опубликовало доклад по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В частности, МАГАТЭ предложило создать защитную зону вокруг атомной электростанции во избежание повреждений и ядерной катастрофы, а также организовать на Запорожской АЭС учения для отработки эффективного реагирования при аварийной ситуации.

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС 1 сентября. Необходимость в этом возникла в связи с регулярными обстрелами атомной электростанции. На протяжении всего августа Россия и Украина обвиняли в ударах друг друга. ООН призвала демилитаризовать станцию, Россия же считает, что военные охраняют объект и обеспечивают его безопасность.

Часть делегации МАГАТЭ, в том числе и глава организации Рафаэль Гросси покинули станцию вечером того же дня. Однако позднее Гросси объявил, что сотрудники миссии останутся на объекте постоянно. «Коммерсант» уточнял, что на атомной электростанции будут находиться двое сотрудников.