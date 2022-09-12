Стремоусов опроверг сообщения о смерти пророссийского «главы» Херсонской области Владимира Сальдо

Заместитель главы «военно-гражданской администрации» (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг сообщения о смерти временного «главы» региона Владимир Сальдо. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Украинские новости о смерти Владимира Сальдо — очередной фейк. Владимир Сальдо, несмотря ни на что, жив и живее всех живых» — написал он.

Ранее о смерти Сальдо со ссылкой на источники сообщил украинский «24 Канал». По словам его собеседников, в Telegram-канале Стремоусова был опубликован «прощальный пост», который затем исчез.

Владимира Сальдо госпитализировали 5 августа. Baza и RT со ссылкой на источники сообщали, что он находится в медикаментозной коме. В Telegram-канале Сальдо говорилось, что причиной ухудшения его самочувствия стали осложнения после коронавируса.

В Baza при этом утверждают, что Сальдо могли отравить. По данным Telegram-канала, причиной ухудшения его состояния могла стать энцефалопатия неясного происхождения. Сальдо транспортировали в Москву, в настоящее время он находится в НИИ им. Склифосовского. Его состояние на начало августа оценивалось как стабильное.