Жители сразу нескольких городов на границе с Украиной услышали громкий звук, похожий на взрыв

Жители сразу нескольких городов Ростовской области на границе с Украиной сообщили, что услышали громкий звук, похожий на взрыв. Об этом сообщает портал 161.RU со ссылкой на читателей и посты в соцсетях.

В частности, звук донесся до Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Новошахтинска, Шахт, Новочеркасска, Аксая и Ейска. Сообщается, что в отдельных местах задрожали заборы, а на автомобилях включилась сигнализация. Читатели 161.RU утверждают, что в районе Азова под Пешково наблюдаются клубы черного дыма.

Издание обратилось за комментарием к пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области. В ведомстве сообщили, что не получали информации о взрывах и других чрезвычайных ситуациях в регионе. Другие официальные органы эту информацию также не прокомментировали.

