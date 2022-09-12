В соцсетях распространилось видео с моментом взрыва на ТЭЦ-5 в Харькове

Вечером 11 сентября как минимум пять областей Украины остались без электроснабжения в результате взрыва на ТЭЦ-5 в Харькове. Украинская сторона утверждает, что взрыв стал результатом российского ракетного удара, Минобороны РФ эту информацию никак не прокомментировало.

В соцсетях распространилось видео, на котором предположительно запечатлен момент взрыва на харьковской ТЭЦ-5. Его достоверность пока не подтверждена.





Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что из-за российских ударов полностью обесточены Харьковская и Донецкая области, частично — Днепропетровская, Запорожская и Сумская. Украинский лидер назвал удар «террористическим актом» и заявил, что русских и украинцев нельзя называть одним народом.

«Вы до сих пор думаете, что мы один народ? Вы до сих пор думаете, что сможете нас испугать, сломить, склонить к уступкам? Вы действительно так ничего и не поняли? Не поняли, кто мы? За что мы? О чем мы? Читайте по губам: Без газа или без вас? Без вас. Без света или без вас? Без вас. Без воды или без вас. Без вас. Без еды или без вас? Без вас. Холод, голод, тьма и жажда — для нас не так страшны и смертельны, как ваши дружба и братство», — написал он в своем Telegram-канале.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк назвал удар по электростанции-5 «трусливым ответом за побег своей армии с поля боя». Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что взрыв произошел после удара двух крылатых ракет «по объектам критической инфраструктуры». Взрыв унес жизнь как минимум одного человека, еще один значится пропавшим без вести, следует из заявления ГСЧС Украины по Харьковской области.

«Страна.ua» сообщает, что в Харькове после отключения электроэнергии остановилось метро. Харьковский метрополитен сообщил, что по техническим причинам движение поездов временно остановлено. По данным Baza, в Полтаве из-за перепадов напряжения загорелись троллейбусы. Жители региона фиксируют проблемы с интернетом, в некоторых районах наблюдается проблемы с подачей воды. К утру 12 сентября электроснабжение удалось частично восстановить.

Минобороны РФ факт удара по ТЭЦ-5 в Харькове не прокомментировало. При этом назначенный российскими властями губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил, что удары по харьковской ТЭЦ-5 нанесло Минобороны. Минобороны какой страны, он не уточнил.