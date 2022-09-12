Суд в Челябинске признал «Народную самооборону» террористической организацией и запретил ее деятельность в России

Челябинский областной суд признал анархистское движение «Народная самооборона»* террористическим и запретил его деятельность на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

«Суд постановил административное исковое заявление удовлетворить, признать террористическим и запретить в России деятельность межрегионального леворадикального анархистского движения «Народная самооборона*», — зачитала решение судья.

Как следует из материалов дела, участниками «Народной самообороны»* являются около 400 человек. Судья заявила, что они «осуществляют террористические и экстремистские действия» и успели провести «около 200 экстремистских акций».

Движение «Народная самооборона»* фигурировало в деле о взрыве в архангельском управлении ФСБ в 2018 году. Тогда 17-летний студент Михаил Жлобиций ворвался в здание ведомства и подорвал себя в приемной. Следствие считает, что он был одним из участников «Народной самообороны»*.

Еще одним участником организации следствие называло аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, в январе 2021 года приговорили к шести годам колонии по делу о нападении на офис «Единой России». По версии следствия, в январе 2018-го анархисты разбили стекло в помещении партии на Онежской улице в Москве и бросили туда дымовую шашку. В результате инцидента никто не пострадал. Мифтахова обвинили в том, что он передал анархистам шашку, а во время акции был поблизости и следил за обстановкой. Остальные фигуранты получили условные сроки.

*«Народная самооборона» признана в России «террористической организацией» и запрещена.

