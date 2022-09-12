Депутату КПРФ из Приморья запросили 15 лет лишения свободы по делу о растлении малолетнего

Обвинение запросило для депутата от КПРФ из Приморского края Артема Самсонова 15 лет лишения свободы по уголовному делу о растлении малолетнего (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). Об этом Самсонов сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня в своей итоговой речи прокурор повторил всё написанное в обвинительном заключении <…> Заявил, что показаниям моих 25 свидетелей верить нельзя. Моим фотографиям верить нельзя. Представленным мной документам верить нельзя», — рассказал Самсонов.

Самсонова задержали в ноябре 2021 года, тогда же его заключили под стражу. Следствие считает, что в июле 2018 года депутат во время отдыха на базе «Лазурный берег» показал 11-летнему ребенку фаллоимитатор и рассказал, как им пользоваться. В декабре 2021 года Следственный комитет предъявил ему обвинение. Сам Самсонов свою вину не признает и утверждает, что у него есть алиби, которое суд отказался принимать во внимание. В КПРФ считают это уголовное дело политическим.