Борис Акунин призвал Запад не ругать простых россиян

Российский писатель грузинского происхождения Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) во время выступления на литературном фестивале в Берлине призвал западный мир не ставить крест на российском обществе и не ругать простых россиян. Об этом сообщает DW*.

«Россия принесла миру немало плохого, но и много хорошего. И я совершенно не готов отказываться от того хорошего, что создала Россия. Я не готов отдавать это Владимиру Путину. Для нас невыносимо, что Путин олицетворяет Россию!» — заявил Акунин.

Писатель отметил, что главной проблемой российской государственности является ее чрезмерная централизованность — такая большая страна всегда держалась лишь благодаря насилию. Как только система насилия начнет ослабевать, государство развалится, отмечает Акунин. Для того чтобы это изменить, России необходимо стать федерацией, в ином случае ее будет ждать новая демократическая революция и наступление авторитаризма после нее, уверен литератор.

Акунин считает, что до тех пор, пока в России будет существовать диктаторский режим, обладающий ядерным оружием, военная агрессия будет угрожать всему миру. А потому, уверен он, задача всех людей — положить этому режиму конец.



При этом Акунин признал, что нынешний режим смогут свергнуть лишь граждане России. Однако санкции, которые страны Запада принимают в отношении простых россиян, только укрепляют позиции Путина в их глазах. «Запад должен не изолироваться от россиян, а изолировать их от Путина», — отметил Акунин. По его мнению, революция в России — неизбежна.

Говоря о жизни после 24 февраля, Акунин заявил, что словно «переместился в другую реальность, притом что находился далеко от войны». Он отметил, что после начала боевых действий в Украине все люди «должны жить по-другому».

«Сейчас стыдно и безнравственно быть в стороне от происходящего, быть равнодушным, прятаться от этой проблемы. Потому что эта проблема вошла в нашу жизнь. И если у украинцев позиция трагическая, но понятная — они защищают свою родину, то у россиян все гораздо сложнее. В российском обществе произошел колоссальный раскол. Есть люди, и их много, которые на стороне путинского государства. Есть люди, которых тоже много, и они выступают против. И я, конечно, с ними», — заявил писатель.

Отвечая на вопрос «Что делать?», Акунин сказал, что людям прежде всего нельзя терять мужества. Он также призвал всех забыть о мелких разногласиях и объединиться.

«В-третьих, разговаривать с людьми, которые находятся в России. Убеждать их. Давать им информацию. Не ругать их, не бранить их, а находить общий язык. Потому что от людей, которые живут в сегодняшней России, в первую очередь зависит то, какой Россия будет завтра», — заявил Акунин.

Писатель также коснулся вопроса о запрете русской литературы в Украине. Он назвал эту практику совершенно понятной, поскольку украинцев «сейчас тошнит от всего, имеющего отношение к России и «русскости». При этом он отметил, что русский язык не является личной собственностью Владимира Путина.

«Он принадлежит всем нам: Пушкину, Чехову, кому угодно. А Путину принадлежат те несколько поганых неологизмов, которые он вставил в русский язык: «денацификация» или «суверенная демократия». Вот это пускай будет русский язык Путина. А русский язык в целом и русскую культуру никто ему отдавать не собирается», — заявил Акунин.

* DW Минюст России считает «иностранным агентом».

