Венгрия просит ЕС не вводить санкции против российской ядерной энергетики

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в рамках международного конгресса по ядерной энергетике в Восточной и Центральной Европе призвал ЕС дать гарантии того, что против России не будут вводить санкции в области ядерной энергетики.

«Мы призываем Европейскую комиссию гарантировать, что все брюссельские институты, все национальные власти и все банки, работающие в Европе, будут соблюдать это положение», — написал Петер Сийярто в своем Facebook*.

Он также сказал, что Венгрия увеличила инвестиции в АЭС «Пакш-2». Ее строят совместно с Россией. По его словам, в ЕС ранее обещали не вводить такие ограничения, пишет «Коммерсант».

Российский ядерный сектор попал под санкции Украины. В том же пакете было больше 700 физлиц и юрлиц, связанных с госкорпорацией «Росатом».

Венгрия ранее препятствовала введению санкций против патриарха Кирилла. Требование Будапешта удовлетворили.

*Facebook, принадлежащий компании Meta, власти России считают «экстремистской» соцсетью.