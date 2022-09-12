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#Новости

Венгрия просит ЕС не вводить санкции против российской ядерной энергетики

12.09.2022

В Будапеште не в первый раз противодействуют санкциям против Москвы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в рамках международного конгресса по ядерной энергетике в Восточной и Центральной Европе призвал ЕС дать гарантии того, что против России не будут вводить санкции в области ядерной энергетики.

«Мы призываем Европейскую комиссию гарантировать, что все брюссельские институты, все национальные власти и все банки, работающие в Европе, будут соблюдать это положение», — написал Петер Сийярто в своем Facebook*.

Он также сказал, что Венгрия увеличила инвестиции в АЭС «Пакш-2». Ее строят совместно с Россией. По его словам, в ЕС ранее обещали не вводить такие ограничения, пишет «Коммерсант».

Российский ядерный сектор попал под санкции Украины. В том же пакете было больше 700 физлиц и юрлиц, связанных с госкорпорацией «Росатом». 

Венгрия ранее препятствовала введению санкций против патриарха Кирилла. Требование Будапешта удовлетворили



*Facebook, принадлежащий компании Meta, власти России считают «экстремистской» соцсетью.  

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