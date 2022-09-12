В Белгородской области обстрелян пограничный пункт пропуска

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что со стороны Украины обстреляли пункт пропуска Логачевка.

По предварительным данным пострадавших нет, разрушений на территории села тоже. Жителей вывозят в безопасное место.

О взрывах в области сообщали очевидцы. ASTRA писала, что было несколько прилетов, о пострадавших не сообщалось, видео опубликовали очевидцы.

По словам Гладкова, над Белгородским районом сработала система ПВО. Поврежден 1 легковой автомобиль в посёлке Комсомольский и осколками повреждена кровля дома в переулке Западный города Белгорода. Жертв и пострадавших нет.