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#Новости

Школьникам в Благовещенске устроили мероприятия в честь дня рождения Дзержинского

12.09.2022

Школа №22 находится под шефством ФСБ и носит имя «Железного Феликса»

В Благовещенске школа №22 и байкерский клуб «Мотопатриот» провели мероприятия в честь дня рождения Феликса Дзержинского. «Мотопатриот» — местное отделение байк-клуба «Ночные волки». «Сота» рассказала, что детям показали оружие чекистов и милиционеров. 

В школу привезли «Автобус Победы» с передвижной выставкой о Второй Мировой войне. По словам замдиректора по воспитательной работе Елены Дорофиенко, Дзержинский очень думал о детях и молодежи, почему школа и названа его именем.

Старшеклассник говорит, что им рассказали о жизни Дзержинского, показал оружие чекистов и милиции. 

«Говорить об этом важно: эти люди наша история, мы им многим обязаны», — сказал старшеклассник Захар Широкопояс.

Во дворе школы установлен памятник Дзержинскому, который находится под охраной государства. 


Фото: Андрей Анохин

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