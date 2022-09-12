Школьникам в Благовещенске устроили мероприятия в честь дня рождения Дзержинского

В Благовещенске школа №22 и байкерский клуб «Мотопатриот» провели мероприятия в честь дня рождения Феликса Дзержинского. «Мотопатриот» — местное отделение байк-клуба «Ночные волки». «Сота» рассказала, что детям показали оружие чекистов и милиционеров.

В школу привезли «Автобус Победы» с передвижной выставкой о Второй Мировой войне. По словам замдиректора по воспитательной работе Елены Дорофиенко, Дзержинский очень думал о детях и молодежи, почему школа и названа его именем.

Старшеклассник говорит, что им рассказали о жизни Дзержинского, показал оружие чекистов и милиции.

«Говорить об этом важно: эти люди наша история, мы им многим обязаны», — сказал старшеклассник Захар Широкопояс.

Во дворе школы установлен памятник Дзержинскому, который находится под охраной государства.

Фото: Андрей Анохин