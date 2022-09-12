Силовики ищут «пропаганду ЛГБТ» в интервью Ксении Собчак

Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале, что полиция проверяет один из ее каналов. Скорее всего речь идет о ютуб-канале и интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной: некий Солдатов обнаружил в нем «пропаганду ЛГБТ среди подростков».

«Теперь наше видео будут разбирать компетентные серьёзные люди и выяснять, превращает ли оно натуралов в геев или нет», — написала Собчак.

Она отметила, что перед видео и в описании был дисклеймер с маркировкой 18+.

«Но если задача стоит, то и повод для статьи найдётся. ЛГБТ-пропагандой сейчас готовы считать даже просто разговор с ЛГБТ-людьми об их жизни. Лучше бы наше патриархальное общество так от оправданий домашнего насилия возбуждалось, кстати, а то закон до сих пор не принят», — добавила журналистка.