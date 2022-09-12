«Голос»* отказался признавать итоги выборов

Движение «Голос»* опубликовало предварительный отчет по наблюдению за выборами. Они отказались признавать итоги голосования, поскольку выборы нельзя признать свободными, соответствующими Конституции РФ и международным избирательным стандартам.

Всего выборы прошли на 4728 избирательных участках. Представители «Голоса»* вели краткосрочное и долгосрочное наблюдение на всех этапах кампании. За все время на горячую линию поступило 608 звонков о нарушениях. На «Карту нарушений» к утру 12 сентября поступило 1746 сообщений, из них 1037 в дни голосования.

«Голос»* не будет признавать результаты голосования, потому что его результаты достигнуты в ходе несвободных, неравных избирательных кампаний в условиях ограничения права быть избранным для существенного числа граждан и базовых политических прав и свобод. Реальную волю избирателей установить невозможно, да и сами граждане ее демонстрировать не хотят.

Главные проблемы нынешних выборов — масштабное наступление на остатки свободы слова и свободы выражения мнения в России. Большинство граждан лишены возможности получать альтернативную официальной информацию обо всех сферах жизни страны, а люди не могут свободно выражать свое мнение из-за репрессий.

Кандидаты не смогли критиковать действующую власть, из-за коронавирусных ограничений нельзя было проводить митинги и общественные мероприятия. Из-за этого сами граждане проявили крайне низкий интерес к выборам, несмотря на административное принуждение и лотереи на избирательных участках. Явка во многих случаях упала даже в сравнении с ее невысокими показателями пять лет назад.

*«Голос» Минюст России считает «иностранным агентом».