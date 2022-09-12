В Тюмени рассматривают уголовное дело о призывах к экстремизму из-за пацифистского высказывания

В Тюмени возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму из-за антивоенного высказывания: обвиняемый Кирилл Мартюшев записал видео матери в ночь с 24 на 25 февраля. Но он отправил его в Telegram-чат «НЕТВОЙНЕ», пишут «Сетевые свободы».

В своем видео Мартюшев рассказывал, что его только что отпустили из отдела полиции: его задерживали после антивоенного митинга. Его удивляла пассивная политическая позиция «таких людей», «терпил», которые ищут «злостных» нарушителей на мирном антивоенном митинге. Он также сделал предположение: «таких нужно сразу на электрический стул, по-моему».

Вину в призывах к насилию он не признал. Лингвистическая позиция показала, что призывов к насилию не было. Первое заседание должно было пройти сегодня, но его перенесли на 22 сентября.