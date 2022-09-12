Медведев снова угрожает Украине

Член Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «нынешние ультиматумы» Украине «детской разминкой».

«Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России», — написал Медведев.

С прошлой недели Киев начал контрнаступление, ВСУ сообщили о возвращении почти всей территории Харьковской области, сложная обстановка на изюмском направлении. Власти Луганской области сообщили, что российские военные с семьями покидают территорию региона. ВВС пишет, что эвакуация проходит неорганизованно. ФСБ также информировали о том, что более 17 000 жителей приехали в Россию из ЛДНР всего за сутки. С начала прошлой недели в РФ въехали более 116 000 человек.